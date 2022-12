Mondiali2022: Croazia. Dalic “Il Brasile è la squadra più forte”

"I balletti dei verdeoro? È una cosa che fa parte della loro cultura". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Il Brasile è la squadra più forte in questi Mondiali". Così, in conferenza stampa, il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, alla vigilia della gara dei quarti di finale del torneo iridato, contro la Nazionale verdeoro. "Affrontiamo la formazione più veloce, che ha molte più varietà rispetto alle altre squadre. Non sai da dove possano arrivare i pericoli contro di loro. Se non giochiamo da squadra avremo grossi problemi", ha precisato l'allenatore della Croazia. "Tutti sogniamo di giocare partite così. Sappiamo cosa significa il Brasile nel calcio: è di per sé uno stimolo per tutti. Non abbiamo niente da perdere. Non c'è stato molto tempo per prepararci. Questa partita sta arrivando troppo in fretta. È importante riprenderci dalle fatiche per il match contro il Giappone", ha continuato Dalic. Sulle esultanze dei verdeoro in questi Mondiali, che hanno fatto discutere molto, il ct croato ha le idee chiare: "E' il loro modo di festeggiare. Festeggiano per come sono abituati. Stanno dimostrando le loro tradizioni. E' irrispettoso? Non saprei dire. Di certo non vorrei vedere i miei giocatori farlo ma è una cosa che fa parte della loro cultura. A loro piace e possono farlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Dic-22 15:27