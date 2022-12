Mondiali2022: Infantino “In Qatar atmosfera speciale”

"Questa Coppa sta permettendo al Medio Oriente di mostrare la sua ospitalità" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Il calcio unisce davvero il mondo. Ha questa magia, questa caratteristica speciale che quando la palla rotola, le persone si uniscono. Devo ammettere che, prima della Coppa del Mondo, eravamo preoccupati del fatto di avere così tanti fan da così tanti Paesi, allo stesso tempo, nello stesso posto. Questo non succede in un normale Mondiale. In una normale Coppa del Mondo, hai in una città tifosi di due paesi, non di più. Qui hai 32 paesi più tutti gli altri fan del mondo che vengono a godersi la Coppa insieme nello stesso posto. Lo dicevo già alcuni anni fa, credo davvero che questa Coppa del Mondo possa contribuire al Golfo, al Qatar, al Medio Oriente, a mostrarsi, a mostrare al mondo quanto sia ospitale e quanto ricca sia la loro cultura". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, alla vigilia del via ai quarti di finale di Qatar2022. "Questa miscela di culture che si verifica in una Coppa del Mondo è qualcosa di veramente unico – ha aggiunto -. E tutti quelli che vengono qui, ma anche quelli che stanno guardando da casa e possono sentire questa atmosfera, si rendono conto che sta succedendo qualcosa di veramente speciale in questo mondo Mondiale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 14:33