Mondiali2022: Inghilterra. Sterling torna a disposizione di Southgate

L'attaccante del Chelsea era rientrato a casa per motivi familiari LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Riecco Raheem Sterling. La Football Association ha annunciato che l'attaccante del Chelsea tornerà a disposizione di Gareth Southgate in tempo per il quarto di finale mondiale contro la Francia di sabato. Sterling aveva saltato l'ottavo tra Inghilterra e Senegal perché dei ladri, armati, avevano fatto irruzione nella sua casa nel Regno Unito mentre la sua famiglia si trovava all'interno. Preoccupato per la situazione, aveva così deciso di rientrare. Sterling è atteso per domani ad Al Wakrah, sede del ritiro in Qatar dei Tre Leoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 11:11