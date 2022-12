Mondiali2022: Olanda. Depay elogia Van Gaal “Ci ha portato disciplina”

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "La nostra disciplina nella squadra è davvero aumentata da quando è arrivato Louis. Questo è davvero molto importante per centrare i risultati, specie nei tornei". Memphis Depay esalta Louis Van Gaal alla vigilia del quarto di finale tra l'Olanda e l'Argentina. "Tutti conoscono la sua visione e il suo carattere, questa è una delle sue più grandi caratteristiche – afferma l'attaccante degli Orange, che in conferenza stampa è stato protagonista di un siparietto con Van Gaal, che ha provato a baciarlo -. E' un tecnico meraviglioso, tutti conoscono il suo senso di responsabilità e del dovere. Non so cosa farà dopo il Mondiale, ma è chiaro che vogliamo regalargli tutti un meraviglioso torneo". Contro l'Argentina "la partita si deciderà sugli episodi. Ovviamente vogliamo giocare bene, ma penso che sarà anche una partita tattica". "Non ho mai calciato un rigore in un dentro o fuori. Ne ho segnato uno in un quarto di finale di Champions League, mai in una situazione del genere. C'è tanta tensione e tanta pressione, ma siamo professionisti e dobbiamo fare i conti anche con questo. Ci stiamo preparando anche a questa eventualità", ha poi aggiunto Depay. "Speriamo di vincere entro i 90 minuti ma non si può mai dire – ha concluso -. L'abbiamo visto in questo torneo e alla fine c'è sempre un perdente. Non ho molto da dire sui rigori perché c'è sempre pressione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 17:23