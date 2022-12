Mondiali2022: Portogallo. Ronaldo “Gruppo troppo unito per spezzarlo”

Il fuoriclasse lusitano spazza via le voci di abbandono della Nazionale DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi intimorire da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà fino alla fine per un sogno. Credeteci con noi. Forza, Portogallo!". E' il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Instagram torna a farsi sentire per smentire, di fatto, le voci arrivate dalla stampa del suo Paese (Record, nello specifico) secondo cui avrebbe minacciato di lasciare il ritiro della Nazionale in Qatar avendo appreso di dover lasciare il posto da titolare a Ramos nell'ottavo contro la Svizzera. Sull'argomento è intervenuta, per smentire seccamente, anche la Federazione. E a prendere le difese di CR7 ci ha pensato anche Otavio, che in conferenza stampa oggi ha spiegato che l'ex Juve e Real Madrid "è sempre il nostro capitano, anche quando è in panchina. E' un grande capitano, un esempio. Nello spogliatoio, prima della partita, è stato con noi, è con noi". "E' normale – osserva il centrocampista del Porto a due giorni dal quarto di finale con il Marocco – che quando un calciatore non gioca non è contento, ma questo vale per tutti, non solo per Ronaldo. Lui è uno dei migliori al mondo, uno dei più grandi della storia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 15:33