Mondiali2022: Portogallo. “Ronaldo voleva andarsene”, Fpf smentisce

CR7, secondo "Record", ne aveva parlato col ct. La Federazione "Falso" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Cristiano Ronaldo ha minacciato di andarsene". Titola così il quotidiano lusitano "Record", sottolineando come il fuoriclasse portoghese, uscito in maniera polemica dal campo nel match contro la Corea del Sud, avrebbe reagito così quando ha saputo dal ct Fernando Santos che nell'ottavo contro la Svizzera sarebbe partito dalla panchina, scalzato da Goncalo Ramos, autore tra l'altro di una tripletta. Un'altra bomba nel Mondiale tormentato di CR7 quella sganciata da "Record", secondo cui l'ex Juve e Real Madrid avrebbe poi cambiato idea "cosciente dell'importanza del momento e delle devastanti conseguenze" che ne sarebbero potute scaturire. Per provare a mettere a tacere voci e veleni è scesa però in campo la Federcalcio portoghese. In una nota, la Fpf assicura che "mai il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la squadra durante la permanenza in Qatar". Dopo la smentita, la difesa a spada tratta del suo asso. "Cristiano Ronaldo ha costruito ogni giorno un curriculum unico al servizio della Nazionale e del Paese, che va rispettato e che attesta l'indiscutibile grado di impegno con la Nazionale. Una dedizione del giocatore con più presenze dal Portogallo che è stato nuovamente dimostrato – se necessario – nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale del Mondiale 2022. La Seleçao Nacional – giocatori, allenatori e struttura federale, è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella vuole essere la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo". Il Portogallo si giocherà un posto in semifinale sabato contro il Marocco. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 12:12