Mondiali2022: Kakà “Non tutti in Brasile amano la Nazionale”

L'ex Milan: "Molti dalle nostre parti non apprezzano Neymar e Ronaldo" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Non tutti in Brasile amano la Nazionale verdeoro". A dirlo, intervistato da beIN Sports, è l'ex stella del Milan e della "Selecao" Ricardo Kakà. "È una cosa strana da dire ma non tutti in Brasile tifano per la Nazionale. Molti, dalle nostre parti, parlano di Neymar in termini negativi. Ronaldo (il Fenomeno, ndr.) invece viene visto come un uomo grasso che cammina solo per strada. In Qatar, al contrario, ogni volta che incontra dei tifosi riceve dei complimenti. Forse sarà per colpa della politica ma credo che i brasiliani, a volte, non riescano a riconoscere la grandezza dei propri campioni", ha affermato l'ex Milan. Kakà e Ronaldo hanno conquistato insieme l'ultima Coppa del Mondo targata Brasile, esattamente 20 anni fa. Adesso, in Qatar, i verdeoro inseguono il sesto trionfo iridato della loro storia. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 09-Dic-22 14:49