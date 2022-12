Biathlon: Cdm. Vittozzi ottava nella pursuit di Hochfilzen

Fuori dalla top ten Dorothea Wierer, tredicesima. MILANO (ITALPRESS) – Julia Simon si aggiudica l'inseguimento di Hochfilzen, valido per la Coppa del Mondo femminile di biathlon, con il tempo di 29'56"7 e un errore al tiro. La francese precede Ingrid Tandrevold, sempre con un errore, con 19"6 di ritardo. Terzo posto per la ceca Marketa Davidova, con 28"1 di svantaggio e due errori. Buona gara per Lisa Vittozzi, in recupero nella parte finale dopo due errori al tiro. La sappadina chiude all'ottavo posto con un ritardo di 1'08"2. Dorothea Wierer si pazza al 13esimo posto, nonostante i 4 errori al tiro, con un ritardo di 1'41"6. Samuela Comola è 25esima, con due errori e uno svantaggio di 2'58"7; 37esimo posto per Rebecca Passler, con quattro errori e un ritardo di 3'34"8. Simon guida ora la classifica generale con 310 punti, davanti a Tandrevold che sale a 245. Terzo posto per Lisa Vittozzi con 242 punti, mentre è decima Dorothea Wierer con 174 punti. Rebecca Passler è 30esima con 56 punti ma è terza nella classifica Under 25. Domani è in programma la staffetta, che prenderà il via alle 11.30. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 10-Dic-22 12:36