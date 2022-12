Calcio: Atletico Madrid. Ipotesi Luis Enrique in caso di addio Simeone

Secondo la stampa spagnola sull'ex ct delle furie rosse ci sarebbe anche il ManUtd MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un addio sofferto ma immediato. Dopo l'eliminazione della Spagna, ko ai rigori contro il Marocco agli ottavi di finale, Luis Enrique e la Federcalcio spagnola si sono lasciati e la RFEF non ha perso tempo nell'annunciare il nuovo ct e nel promuovere Luis De la Fuente dall'Under 21 alla Nazionale maggiore. Potrebbe durare qualche mese, invece, il periodo di riposo dell'ex allenatore della Roma, pronto, però, a infiammare il mercato delle panchine della prossima estate. Secondo il sito spagnolo "AS", sono già due i club fortemente interessati a Luis Enrique e l'Atletico Madrid più di ogni altro. I colchoneros potrebbero separarsi dal Cholo Simeone dopo un matrimonio lungo oltre 11 anni e al posto dell'argentino potrebbe arrivare proprio l'ex ct delle furie rosse, considerato il profilo ideale per rilanciare le ambizioni dei rojiblancos. In lizza ci sarebbe anche il Manchester United, ma il club dell'Old Trafford difficilmente si separerà da Ten Hag dopo appena un anno e dopo averlo difeso nella vicenda Cristiano Ronaldo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Dic-22 12:33