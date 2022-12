Calcio: Empoli. Zanetti “Umiltà e unità d’intenti, alleno grande gruppo”

"I ragazzi viaggiano tutti nella stessa direzione e in campo si vede", dice il tecnico degli azzurri EMPOLI (ITALPRESS) – "Finiamo questo ritiro con un altro ottimo allenamento contro una squadra forte. È successo quello che ricercavamo: essere in difficoltà all'interno di una partita e rimanere dentro la gara. Nonostante il punteggio non conti nulla mi è piaciuto vedere che non volevamo perdere anzi volevamo anche vincerla. Un bel test, considerando i carichi di lavoro, contro una squadra attrezzata". Queste le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, commentando il risultato della gara amichevole disputata contro gli inglesi del Wolverhampton e terminata col punteggio di 1-1. Un test che ha chiuso il ritiro dei toscani in Spagna: "Oltre ai carichi di lavoro, ci sono state tante altre cose positive. Abbiamo affrontato avversari internazionali e mostrato di potercela giocare e fare bella figura, c'è stato anche tempo e modo di stare tutti insieme, di condividere idee – ha aggiunto Zanetti -. I ragazzi hanno in testa lo stesso obiettivo, viaggiano tutti nella stessa direzione e in campo si vede". Adesso tutte le attenzioni saranno proiettate alla ripresa del campionato in programma il 4 gennaio. "Abbiamo un po' di tempo per presentarci al meglio possibile. La classifica è buona ma rimane ancora tanta strada da fare, ci serve umiltà e pensare di non essere arrivati da nessuna parte, abbiamo tante lotte ancora da fare. I ragazzi oggi mi stanno dimostrando la loro maturità, sono veramente fortunato ad allenare un gruppo che rema nella stessa direzione", ha sottolineato Zanetti. Oltre al tecnico azzurro, ha parlato l'attaccante Nicolò Cambiaghi: "Abbiamo fatto una grande settimana, allenandoci forte, dando tutto e chiudendo in maniera positiva con un test contro una buona squadra – ha affermato l'empolese -. Siamo cresciuti, lavorando sodo. Torniamo a Empoli per continuare a lavorare forte come fatto fino ad ora. Abbiamo altre amichevoli, lavoriamo come stiamo facendo e sono sicuro che arriveremo pronti per l'Udinese. Chiusura del campionato positiva per me? Avevo finito bene, sono carico, voglio dare tutto per ripartire ancora più forte", ha chiosato Cambiaghi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/com 10-Dic-22 15:53