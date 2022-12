Calcio: Fiorentina. Battute Dortmund e R.Bucarest, triangolare ai viola

La squadra di Italiano si impone 2-0 sui tedeschi e 3-0 sui rumeni e vince l'International Cup FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista l'International Cup, triangolare disputato oggi a Bucarest in Romania. I viola, in due partite da 60 minuti ciascuno, hanno battuto 2-0 il Borussia Dormund e 3-0 il Rapid Bucarest. Nella prima gara contro la squadra tedesca, dopo due reti annullate per fuorigioco a Cabral e Ikonè, la traversa di Schulz e un palo di Cabral, gol di Mandragora e Bonaventura. Nella seconda invece, contro la squadra allenata da Adrian Mutu, decisiva la rete di Kouame e la doppietta di Benassi con quest'ultimo che ha colpito anche una traversa. Italiano, nelle sfide disputate all'Arena Nationala di Bucarest, ha schierato due formazioni titolari differenti, con il solo Martinez Quarta sempre in campo. Contro il Borussia Dortmund spazio a un tridente di trequartisti formato da Ikonè, Bonaventura e Favasuli alle spalle di Cabral, mentre nella seconda contro il Rapid Bucarest Kouame ha giocato prima punta con alle spalle Benassi, Barak e Distefano. La prima gara tra tedeschi e rumeni si è conclusa 2-1 per il Borussia con le reti segnate da Polmann, Ionita e Reyna. Domani Fiorentina a riposo: gli allenamenti riprenderanno lunedì prossimo. Domani è previsto il rientro dall'Argentina dell'infortunato Nico Gonzalez che ha usufruito di alcuni giorni di relax, mentre sempre a inizio della prossima settimana sono attesi i ritorni di tre dei quattro giocatori viola eliminati al Mondiale, ovvero Milenkovic, Jovic e Zurkowski, con Amrabat invece ancora impegnato in Qatar col suo Marocco. Tempi più lunghi per il rientro in gruppo di Sottil, operatosi quasi tre settimane fa alla schiena, mentre Castrovilli eseguirà una serie di test a partire dal prossimo 15 dicembre per verificare il suo processo di crescita fisico-atletica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 10-Dic-22 16:38