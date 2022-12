Calcio: Juve. Tris di Kean e doppio Chiesa nella partitella al Jtc

Partitella a ranghi misti con i ragazzi dell'Under 19 per chiudere la settimana di lavoro TORINO (ITALPRESS) – Ultima seduta della settimana per la Juventus di Massimiliano Allegri che stamani, al JTC Continassa, ha disputato una partitella amichevole a ranghi misti con i ragazzi della squadra Under 19. La sfida in famiglia, della durata di 45 minuti complessivi, si è conclusa con il punteggio di 4-2: tripletta di Moise Kean, doppietta di Federico Chiesa e gol del giovane Luis Hasa. Domani la squadra bianconera usufruirà di una giornata di riposo e tornerà ad allenarsi sui campi del training center bianconero a partire da lunedì mattina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 10-Dic-22 16:21