Calcio: ManUtd. Ten Hag “Io contavo su CR7, ma lui voleva andar via”

"Sapeva che quell'intervista avrebbe avuto delle conseguenze", dice il tecnico dei red devils MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non mi ha mai detto che voleva andar via e io, così come il club, contavo su di lui". In un'intervista rilasciata al Manchester Evening News, Erik Ten Hag torna sul divorzio tra il suo Manchester United e Cristiano Ronaldo. Un addio inevitabile dopo le dichiarazioni di CR7 che, prima di partire per il Mondiale con il suo Portogallo, ha accusato il tecnico olandese di mancargli di rispetto, ma ha anche criticato aspramente il club tanto che poi è arrivata la rescissione consensuale. "Voleva andarsene, era abbastanza chiaro e quando un giocatore non vuole restare in una società come lo United deve andarsene", le parole di Ten Hag che però ha delle cose da aggiungere e chiarire. "Ha detto che voleva andarsene solo in quell'intervista e come club non puoi accettarlo. Dovevano esserci delle conseguenze e se ha fatto quel passo è perchè sapeva che ci sarebbero state – spiega il tecnico dei red devils -. Non mi aveva mai detto prima che intendeva lasciare la squadra. In estate abbiamo parlato, quando è arrivato mi ha detto che si prendeva una settimana di tempo per decidere se restare o meno, poi mi ha assicurato che voleva continuare a giocare per lo United". Prima dell'intervista di CR7 a TalkTV, Ten Hag aveva detto in più occasioni che Ronaldo faceva parte dei suoi piani e anche adesso ribadisce che voleva che l'attaccante rimanesse allo United. "Mi piace lavorare con giocatori di livello mondiale, so che possono fare la differenza e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi – spiega -, per questo ho sempre sperato che rimanesse e ho fatto di tutto affinchè mettesse le sue qualità a disposizione della squadra. Volevamo che facesse parte del nostro progetto e che contribuisse ai successi del Manchester United, è un grande giocatore e ha una grande storia". E andata diversamente e, come ha detto lo stesso Ten Hag qualche giorno fa, ormai "Cristiano Ronaldo è il passato del Manchester United". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Dic-22 12:08