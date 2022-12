Calcio: Reggina. Inzaghi “Dobbiamo riprendere il nostro cammino”

Il tecnico amaranto "Formazione? Dovrò valutare bene, è la terza partita in sette giorni" REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – "Domani sarà una partita che nasconde delle insidie così come tutte le partite di Serie B. Loro sono in un ottimo momento di forma, noi dobbiamo voltare pagina lasciandoci alle spalle scorie e amarezze della scorsa gara. Abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino e di mantenere la nostra posizione in classifica in solitaria". Questo il pensiero di Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla trasferta contro il Como. Gli amaranto sono reduci dal pesante ko interno per 3-0 contro la capolista Frosinone, mentre i lariani provengono dal pari per 0-0 al Barbera contro il Palermo. Il tecnico dei calabresi, parlando della probabile formazione che scenderà in campo ha spiegato: "Dovrò valutare bene i ragazzi – ha sottolineato Inzaghi – perché tre partite in sette giorni, di cui due in trasferte così lontane, lasciano sicuramente stanchezza fisica e mentale, ma noi abbiamo il dovere di ricominciare, per noi stessi, per il nostro club che si sta strutturando per un futuro migliore e per i nostri meravigliosi e numerosi tifosi che sono sempre stati presenti accanto a noi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 10-Dic-22 14:14