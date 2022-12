Calcio: Udinese. Pereyra non basta, sconfitta per 3-1 col West Ham

Per gli inglesi in rete Benrhama, Lanzini e Antonio UDINE (ITALPRESS) – Sconfitta per 3-1 per l'Udinese nella prima amichevole internazionale alla Dacia Arena contro il West Ham. Buon test per i friulani in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Aprono i bianconeri al 12': Lovric sulla sinistra crossa in mezzo, Beto non aggancia ma sporca il pallone che spalanca la porta al Tucu Pereyra. La sua conclusione di prima intenzione con un potente destro trafigge Fabianski. Prima della pausa, però, gli inglesi trovano il pari con Benrhama bravo ad avventarsi su una respinta di Silvestri. Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le formazioni, ma è il West Ham a trovare altre due reti: al 69' Lanzini con una forte destro da oltre venti metri trafigge Padelli, poi all'88' il tris di Antonio. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 10-Dic-22 18:00