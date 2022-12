Sci Alpino: Cdm Donne. Vlhova guida 1^ manche Gigante, Marta Bassino 2^

L'azzurra a 7 centesimi dalla slovacca, fuori Sofia Goggia SESTRIERE (ITALPRESS) – Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche del gigante di Sestriere, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023. La slovacca ha tagliato il traguardo con il tempo di 1'12"30, conferendo 7 centesimi di distacco all'azzurra Marta Bassino e 40 alla francese Tessa Worley. Per quanto riguarda le altre italiane, qualificate per la seconda manche anche Federica Brignone settima a 96 centesimi, Asja Zenere 12esima a 1"85 e Roberta Melesi 24esima a 2"50. Fuori dalle trenta Elisa Platino, Sofia Goggia ed Elena Curtoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/ari/red 10-Dic-22 12:15