Sci alpino: Cdm. Odermatt vince il gigante in Val d’Isere

Bene gli azzurri Della Vite e Maurberger, rispettivamente 12° e 13°. VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante disputato in Val d'Isere, in Francia, valido come prova della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022/2023. Lo svizzero ha completato le due manche di gara con il tempo complessivo di 2'03"62, precedendo di 1"40 l'austriaco Manuel Feller e di 2"05 lo sloveno Zan Kranjec. Buona la prova degli italiani Filippo Della Vite e Simon Maurberger, che si sono piazzati rispettivamente al 12esimo e al 13esimo posto, entrambi protagonisti nella seconda manche. A punti, per la squadra azzurra, anche Giovanni Borsotti, 24esimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/pdm/red 10-Dic-22 13:48