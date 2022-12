Volley: Mondiale Club. Perugia batte Cruzeiro, evitato derby italiano

Nelle semifinali Trento contro Sada, umbri contro Minas. BETIM (BRASILE) (ITALPRESS) – Dopo l'Itas Trentino, anche la SIR Safety Susa Perugia ha ottenuto il secondo successo ed è volato alle semifinali del Mondiale per Club di pallavolo da prima classificata. Simone Giannelli e compagni, nell'ultima gara del gruppo A del torneo, in scena in Brasile, hanno sconfitto per 3-1 i campioni in carica del Sada Cruzeiro. Questi i parziali: 25-21, 25-21, 29-31 25-21. Evitato dunque il derby azzurro alle semifinali. Alle 22.30 italiane è in programma la prima semifinale, che oppone l'Itas Trentino al Sada Cruzeiro. All'1.30, invece, tornano in scena gli uomini allenati da Andrea Anastasi, che affrontano l'Itambé Minas. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Dic-22 12:16