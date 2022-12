Atletica, Europei cross. Storico oro per staffetta azzurra mista

Per l'Italia titolo europeo nella 4×1,5 km ROMA (ITALPRESS) – Primo, storico, oro azzurro nella staffetta mista agli Europei di cross. Con quattro frazioni magiche, di fronte a tanto pubblico al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino), Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini regalano all'Italia il titolo europeo nella 4×1,5 km. Merito di quattro frazioni eccellenti e di un finale sensazionale di Sabbatini, capace di superare il volata l'ultima frazionista spagnola e completa il capolavoro della Nazionale che per la prima volta è competitiva con il quartetto. Azzurri al traguardo in 17:23, battuta la Spagna di un secondo (17:24), bronzo alla Francia (17:31). Nella precedenti quattro edizioni degli EuroCross in cui si era disputata la staffetta, il miglior piazzamento azzurro era stato il sesto posto di Samorin 2017. (ITALPRESS). pc/red 11-Dic-22 13:16