Biathlon: Cdm donne. Italia terza nella staffetta di Hochfilzen

Passler, Wierer, Comola e Vittozzi alle spalle di Francia e Svezia. ROMA (ITALPRESS) – Vince la Francia, con il tempo di 1h14'27"1, con 4 ricariche, la staffetta femminile di biathlon di Coppa del Mondo, andata in scena a Hochfilzen, in Austria. Al secondo posto la Svezia, 9 ricariche, a 10"4. L'Italia chiude terza con 4 ricariche e 18"5 di svantaggio. Buon lancio di Rebecca Passler che non sbaglia nulla al tiro e cede il cambio a Dorothea Wierer al secondo posto, a 15"9 dalla Svezia. Dorothea Wierer è eccellente e velocissima al poligono, in particolare quarto, quando copre rapidamente i cinque bersagli, scavalcando la Francia che nel frattempo si era installata in vetta alla classifica. Italia dunque in testa con 12"8 di vantaggio sulla Francia e 22"8 sulla Svezia. Molto bene anche Samuela Comola che mantiene la vetta dopo la prima serie di tiro, che è perfetto, mentre utilizza una ricarica nel tiro in piedi, ma approfittando degli errori delle altre, continua a mantenere il comando. Ora però Francia, Svezia e Germania sono a ridosso dell'Italia. All'ultimo cambio Lisa Vittozzi prende il testimone in quarta posizione con 19 secondi di ritardo dalla Svezia, che precede Francia e Germania appaiate a 11 secondi dalla battistrada. Vittozzi usa due ricariche nel tiro a terra e combatte con Herrmann per il terzo posto. Nell'ultima sessione di tiro la Germania salta e Vittozzi si invola verso il traguardo certa del terzo posto finale. – foto Image – (ITALPRESS). pc/pdm/com 11-Dic-22 15:20