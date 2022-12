Calcio: Napoli. In Turchia battuto in amichevole 3-1 il Crystal Palace

A segno per il team azzurro Osimhen e Raspadori, autore di una doppietta. NAPOLI (ITALPRESS) – Seconda amichevole e seconda vittoria per il Napoli, impegnato in Turchia nella Winter Football Series. Il team azzurro, dopo aver sconfitto per 3-2 i padroni di casa dell'Antalyaspor mercoledì, si è imposto oggi – sempre in test amichevole – per 3-1 sul Crystal Palace. In vantaggio gli inglesi, al 33', con la rete di Zaha. Pareggio immediato dei partenopei, al 35', con Osimhen. Nella ripresa, poi, al 65' e all'82', la decisiva doppietta di Raspadori, che nell'intervallo ha sostituito Kvaratskhelia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Dic-22 18:23