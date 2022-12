Mondiali2022: Croazia. Petkovic “Il gruppo è la nostra forza”

"Contro l'Argentina non ci concentreremo soltanto su Messi". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Non abbiamo un piano su come fermare Messi, non ci concentreremo su un solo giocatore. L'Argentina ha molti bravi giocatori ed è difficile concentrarsi solo su uno". Così Bruno Petkovic, attaccante della Croazia, autore della rete valsa il pareggio e quindi i rigori contro il Brasile di Tite. La formazione del commissario tecnico Zlatko Dalic ha raggiunto la semifinale, dove affronterà l'Argentina, dopo aver into due gare ai penalty: "Molti sanno tirare un rigore in maniera eccellente ma la differenza la fa la calma, devi tenere duro sotto pressione. E poi c'è il nostro portiere, di cui ti puoi sempre fidare e che ti semplifica la vita". Per Petokovic, con un passato in Italia con le maglie di Trapani, Bologna e Verona, è "il traguardo più importante" della sua carriera e lo conserverà per sempre come uno dei suoi ricordi più belli. "Il mio idolo? Il brasiliano Ronaldo era un giocatore che giocava a calcio con disinvoltura, sembrava che tutti stessero combattendo sul campo mentre lui si divertiva e giocava con il sorriso. Faceva giocate che nessuno è in grado di fare", ha detto il centravanti di proprietà della Dinamo Zagabria. "Ogni partita che passa acquisiamo sempre più fiducia contro avversari sempre più difficili. Segnare un gol negli ultimi minuti dà molta fiducia: non ci siamo mai arresi. Questa è la vera forza di una squadra, il gruppo", ha concluso Petkovic. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 11-Dic-22 17:44