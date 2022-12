Mondiali2022: Portogallo. Leao “Il Marocco aveva qualcosa in più”

Il milanista su Instagram: "Il futuro sarà sicuramente roseo". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Esprime tristezza per l'uscita di scena del Portogallo dai Mondiali ma guarda al futuro con ottimismo Rafael Leao. "Con il gruppo che avevamo l'ambizione era quella di andare il più lontano possibile e di essere più concreti, vincendo il Mondiale. Abbiamo dimostrato il nostro valore come squadra e, anche con la sensazione di tristezza di oggi, dico che ci siamo goduti questa competizione al massimo", ha scritto, su Instagram, il milanista. "Abbiamo affrontato un avversario che aveva qualcosa in più di noi e per questo è andato avanti. Non finisce qui, supereremo questo capitolo insieme e il futuro sarà sicuramente roseo. Ringrazio i portoghesi che erano presenti in tutte le partite per averci supportato", ha aggiunto Leao. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Dic-22 17:27