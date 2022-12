Pattinaggio: Cdm pista lunga. Ghiotto sul podio nei 5000 a Calgary

Il ventinovenne veneto superato soltanto dagli olandesi Roest e Snellink. ROMA (ITALPRESS) – La secconda giornata sul ghiaccio canadese di Calgary, sede della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pattinaggio su pista lunga, porta in dote all'Italia un grande podio sui 5000 metri, a firma di Davide Ghiotto (Fiamme Gialle). Bissato così il risultato ottenuto nel primo appuntamento del circuito internazionale, a Stavanger. Il ventinovenne veneto ha chiuso la sua prova con il tempo di 6'10"661, superato soltanto dagli olandesi Patrick Roest e Beau Snellink, entrambi capaci di esprimersi al di sotto della barriera dei 6 minuti e 10 secondi. Per Ghiotto si tratta del secondo podio in Coppa del Mondo sul ghiaccio dell'Olympic Oval dopo il secondo posto della scorsa stagione: complessivamente, sono ora cinque i podi conquistati nelle ultime sei gare disputate dal medagliato olimpico di Pechino, che ora punta ai 10.000 metri in programma la prossima settimana nella quarta tappa del circuito internazionale, sempre di scena a Calgary. Salgono intanto a tre i podi raccolti dalla Nazionale italiana sin qui in Coppa del Mondo, con la terza giornata di gare che presenterà l'opportunità di incrementare il bottino con le gare di Mass Start. Da segnalare, infine, le prestazioni degli altri azzurri: 8° posto per David Bosa (Fiamme Oro) sui 500 metri di Division A e medesima posizione per Laura Peveri (Fiamme Oro) sui 1500 metri di Division B. Sui 5000 di Division B quinta piazza in 6'19"507 per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), con Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Francesco Betti (Fiamme Oro) rispettivamente 21° (6'32"006) e 22° (6'36"662). Personal best (35"943), infine, per Alessio Trentini (V.G. Pergine) sui 500 metri di Division B. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 11-Dic-22 16:35