Scherma: Cdm spada. Rizzi vince la gara femminile a Vancouver

Tra gli uomini, invece, il miglior azzurro è stato Andrea Santarelli, 11°. ROMA (ITALPRESS) – Anche la spada dà il suo contributo allo splendido weekend della scherma azzurra: dalla tappa di Coppa del Mondo a Vancouver arriva il quarto trionfo d'una giornata da incorniciare per l'Italia, firmato dalla spadista Giulia Rizzi. In Canada, dove nella notte italiana si sono svolte le gare individuali sia femminile che maschile, tra le donne è andata in scena la meravigliosa affermazione della friulana delle Fiamme Oro, che svetta sul gradino più alto del podio. Tra gli uomini, invece, il miglior azzurro è stato Andrea Santarelli, 11°. Una grande prestazione per Giulia Rizzi, che ha scritto la sua notte magica prima battendo in semifinale l'ungherese Anna Kun per 15-11, e poi vincendo anche la finalissima nella quale ha sconfitto 15-9 Man Wai Kong, portacolori di Hong Kong. Un capolavoro per Giulia, che aveva ottenuto la certezza della "zona medaglie" con un match perfetto, condotto fin dal principio e vinto per 15-10 sulla francese Auriane Mallo. Quello firmato Giulia Rizzi è il quarto successo e in tutto il settimo podio per la scherma italiana sui titoli di coda d'un indimenticabile sabato internazionale che – nello spazio di poche ore – ha regalato i trionfi nel fioretto di Tommaso Marini a Tokyo e Alice Volpi a Belgrado, con Francesca Palumbo terza in Serbia, e poi nella sciabola a Orleans la grande vittoria di Martina Criscio, con la terza piazza di Chiara Mormile, e ancora il terzo posto tra gli uomini di Luca Curatoli. Nella competizione delle spadiste a Vancouver si sono invece fermate alle soglie della "top 8" Mara Navarria, che ha chiuso al nono posto, Federica Isola (decima) e Nicol Foietta (16^), quest'ultima sconfitta di una sola stoccata (12-11) proprio dalla transalpina Mallo. Stop al turno precedente per Rossella Fiamingo: la medaglia di bronzo dell'ultimo Mondiale è stata fermata dalla francese Rembi, concludendo in 18^ posizione. – foto ufficio stampa Fis – (ITALPRESS). gm/com 11-Dic-22 15:30