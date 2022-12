Slittino: Cdm donne. Per Voetter-Oberhofer storica vittoria a Whistler

Le due azzurre vincono in Canada con una splendida seconda run. ROMA (ITALPRESS) – Storico successo per Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile di Coppa del mondo di slittino, a Whistler. Sul budello canadese, le due azzurre hanno trionfato con il tempo di 1'17"912 mettendo in scena una grandissima seconda run, dopo una prima che le aveva viste chiudere al quarto posto provvisorio. Nella seconda, invece, hanno subito messo in campo tutto il loro valore con il secondo tempo di spinta, facendo segnare il miglior intertempo in ogni riscontro cronometrico. Per l'Italia si tratta della prima vittoria in assoluto nel format, arrivata alla terza gara sul massimo circuito. Alle loro spalle il duo austriaco formato da Egle-Kipp a 41 millesimi, seguite dalle teutoniche Degenhardt-Rosenthal a 56 millesimi. La classifica di Coppa del Mondo vede ora Egle-Kipp al primo posto con 285 punti, seguite da Voetter-Oberhofer a 255 e da Degenhardt-Rosenthal a 195. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pc/pdm/com 11-Dic-22 16:42