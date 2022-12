Atletica: Incidente aereo in Kenya, illeso bi-olimpionico Rudisha

L'oro negli 800 di Londra e Rio era scampato in passato anche a uno scontro con un autobus ROMA (ITALPRESS) – Grande spavento per David Rudisha sabato scorso durante un volo per il Kenya, il suo paese. Il due volte campione olimpico negli 800 metri (nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio de Janeiro), detentore anche del record mondiale nella specialità (1'40"91, 9 agosto 2012), è infatti sopravvissuto a un incidente aereo nei pressi della regione del Kajado, a sud-ovest della capitale Nairobi. Il piccolo aereo su cui si trovava Rudisha ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza vicino al parco del Masai Mara e si è schiantato al suolo. A bordo, oltre a lui, c'erano altre cinque persone. Il 33enne fondista keniota è uscito dall'incidente illeso. Uno dei passeggeri, ferito alle costole, è stato invece ricoverato; gli altri occupanti dell'aereo sono rimasti leggermente feriti e dimessi poco dopo dall'ospedale. "Andava tutto bene, ma dopo sette o otto minuti di volo, il motore dell'aereo si è improvvisamente spento – ha raccontato Rudisha al 'Daily Nation' – Il pilota ha visto uno spazio aperto e ha cercato di far atterrare l'aereo lì. Ma una delle ali ha colpito un albero e l'aereo ha iniziato a ruotare, prima di toccare il suolo roccioso. Il pilota ha fatto un ottimo lavoro mantenendo l'aereo stabile il più a lungo possibile". Già tre anni fa Rudisha era scampato ad un grave incidente stradale: una gomma del suo veicolo era scoppiata mentre si trovava su un'autostrada e il keniano si era scontrato con un autobus, senza riportare gravi conseguenze. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 12-Dic-22 19:16