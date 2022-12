Ciclismo: Mozzato nel 2023 correrà per l’Arkea-Samsic

Dopo le vicende del team B&B Hotels-KTM, il veneto rimane in Francia. ROMA (ITALPRESS) – Luca Mozzato rimane in terra francese e rilancia: per il 2023 difenderà i colori del team Arkea-Samsic. Il 24enne di Arzignano, dopo le vicende del team B&B Hotels-KTM, ha dunque trovato una nuova casa. "Firmare per l'Arkea-Samsic rappresenta una grande opportunità per me, vista la situazione in cui mi sono trovato negli ultimi giorni. Sono anche felice di rimanere in Francia e di continuare a indossare i colori bretoni in una formazione ancora più forte, che raggiungerà l'UCI WorldTour nel 2023", ha detto Mozzato. "Mi trovo bene in Francia. Sento che mi integrerò molto velocemente. Come ogni ciclista, ho l'obiettivo e la voglia di vincere: voglio sbloccare il mio contatore di vittorie tra i professionisti", ha aggiunto il ciclista veneto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 12-Dic-22 12:43