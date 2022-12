Calcio: Lazio. Battuto 2-1 il Galatasaray in amichevole

Per la squadra capitolina a segno Felipe Anderson e Luis Alberto. ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte 2-1, in rimonta, il Galatasaray nella prima amichevole del ritiro turco degli uomini di Maurizio Sarri. Decidono i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio dei turchi, firmato da Yilmaz. La prima occasione del match è della squadra biancoceleste con un tiro di Felipe Anderson che scheggia il palo esterno. Al 4' però il Galatasaray passa in vantaggio: Mata imbuca col contagiri per Yilmaz che a tu per tu con Provedel lo infila sul primo palo. All'11' c'è il pareggio: Immobile mette un pallone in area, Luis Alberto fa velo per Felipe Anderson che col mancino stavolta non perdona. Al 17' serve un miracolo di Provedel per negare ad Akturkoglu il gol del 2-1. Nella ripresa c'è spazio per l'ingresso in campo di forze fresche per i capitolini: dentro Patric, Hysaj, Marcos Antonio e Zaccagni. La squadra capitolina trova subito il vantaggio dopo pochi secondi. Basic ci prova con il mancino ma il tiro è ribattuto, da fuori area spunta Luis Alberto che beffa il portiere avversario con un destro piazzato all'angolino. Al 63' entrano in campo Mertens per il Galatasaray e Romero per i biancocelesti. L'ex Napoli ci prova dalla distanza ma Provedel risponde presente e fa lo stesso anche sul missile da fuori area di Demir. Al 70' si accende Romero, che semina il panico sulla trequarti e imbuca per Zaccagni, che in area perde l'equilibrio e non riesce a ribadire in rete. L'ultima occasione è per i turchi: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Karatas prova a colpire sul primo palo ma il suo tiro è impreciso. Solo panchina per Milinkovic-Savic, rientrato da poco dal Qatar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 13-Dic-22 18:23