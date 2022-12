Calcio: Portogallo, ct Fernando Santos verso addio

Nei prossimi giorni la risoluzione del contratto LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La sconfitta contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali potrebbe essere stata l'ultima partita da ct del Portogallo di Fernando Santos. Secondo "A Bola", il tecnico risolverà il contratto – che sarebbe scaduto nel 2024 – con la Federazione. Le parti proveranno a trovare un'intesa, in caso contrario il divorzio costerà ai vertici federali di Lisbona circa 7 milioni di euro. Santos era in carica dal 2014 e ha condotto i lusitani a vincere un Europeo nel 2016 e una Nations League nel 2019 mentre ai Mondiali il recente quarto di finale è il miglior risultato ottenuto, considerando che nel 2018 Ronaldo e compagni furono eliminati agli ottavi. La Federazione, intanto, sarebbe già al lavoro per individuare il nuovo ct: non sarebbe da escludere anche la pista straniera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-22 11:32