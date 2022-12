F1: Seidl nuovo Ceo Alfa Romeo, McLaren promuove Stella a team principal

Effetto domino dopo l'annuncio dell'arrivo di Vasseur alla Ferrari LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Effetto domino in Formula Uno dopo l'ufficialità di Fred Vasseur come nuovo team principal della Ferrari al posto di Mattia Binotto. Alla Alfa Romeo il posto del dirigente francese sarà preso da Andreas Seidl, che a sua volta sarà sostituito in McLaren da Andrea Stella. Seidl è stato annunciato così come nuovo Ceo del Sauber Group e "avrà il compito di portare avanti la crescita del gruppo". Tedesco, classe 1976, in Formula Uno ha lavorato prima alla Bmw e poi, dal 2019, alla McLaren; in mezzo l'esperienza da team principal alla Porsche dove ha vinto tre titoli iridati Endurance e tre edizioni della 24 ore di Le Mans. "È fantastico entrare a far parte del Gruppo Sauber da gennaio – le parole di Seidl, che fra i suoi compiti avrà anche quello di individuare anche il nuovo team principal – Questa è una squadra con una ricca storia in Formula 1 e un'organizzazione che conosco molto bene dal momento in cui ho lavorato e vissuto a Hinwil per quattro anni. Non vedo l'ora di unirmi al team e lavorare con tutti i colleghi del Gruppo Sauber sugli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati insieme". Alla McLaren il posto di Seidl è stato assegnato a Stella, promosso da racing director – ruolo che ricopriva dal 2019 – con effetto immediato. L'ingegnere italiano, che alle spalle vanta una lunga militanza in Ferrari (è stato anche ingegnere di pista di Raikkonen prima e Alonso poi), è a Woking ormai dal 2015. "Per me è un privilegio – commenta Stella – Sono grato a Zak Brown e agli azionisti per la loro fiducia in me e a tutti i miei colleghi e coloro che mi hanno supportato durante la mia carriera in F1. Siamo realistici riguardo alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma sono entusiasta e mi dà forza il fatto di avere al mio fianco una squadra piena di talento, esperienza e dedizione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-22 12:22