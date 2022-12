Mondiali2022: Bento saluta Corea del Sud “Esperienza fantastica”

L'allenatore portoghese: "Mi mancano le parole per ringraziare tutti". LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "E' stata una delle esperienze più belle della mia vita". Così Paulo Bento ha salutato la Nazionale della Corea del Sud, che ha guidato come commissario tecnico per oltre quattro anni, dal 2018, fino ai recenti Mondiali in Qatar, terminati con la sconfitta agli ottavi di finale contro il Brasile. La Federcalcio sudcoreana ha pubblicato un messaggio di addio dell'allenatore portoghese. "Voglio ringraziare tutto il popolo coreano per il sostegno che ho ricevuto negli ultimi quattro anni. Sono particolarmente grato ai giocatori per la loro professionalità, per la loro etica del lavoro e per il loro comportamento. Mi hanno dato la possibilità di vivere una delle esperienze più belle della mia vita, che non dimenticherò mai", ha spiegato Bento. "È stata un'esperienza professionale fantastica, con alti e bassi, ma la cosa più importante è stata la capacità di reazione mostrata dai giocatori nei momenti più difficili. Mi mancano le parole per ringraziare tutti per la stima, l'affetto e il supporto ricevuti in questa incredibile esperienza", ha aggiunto l'allenatore portohese. "È ora di lasciare e di pensare al futuro, augurando il meglio al calcio coreano. La Corea del Sud farà sempre parte della mia vita e tutti i giocatori rimarranno nel mio cuore per sempre", ha concluso Bento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Dic-22 17:45