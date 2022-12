Mondiali2022: Francia. Lloris “Marocco temibile, Kane si rialzerà”

Il capitano dei transalpini: "Molti grandi giocatori hanno sbagliato rigori importanti". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Nella conferenza stampa della vigilia della semifinale dei Mondiali, contro il Marocco, il capitano (e recordman di presenze) della Francia, Hugo Lloris, ha speso parole al miele per il compagno di club Harry Kane. Il centravanti del Tottenham e dell'Inghilterra, nella gara dei quarti ha fallito un calcio di rigore, quanto mai pesante, contro i transalpini. "Ci siamo scambiati un messaggio. Non è stato facile trovare le parole subito dopo la partita, credo abbia bisogno di riposo. È un momento difficile per la Nazionale inglese e per Harry. Ma penso che possa essere orgoglioso per quello che ha fatto con la Nazionale in questo Mondiale. Nella storia del calcio molti grandi giocatori hanno sbagliato rigori importanti, parlo di giocatori come Leo Messi, come Cristiano Ronaldo, come Kylian Mbappé. Non ho dubbi che Kane rialzerà la testa e aiuterà il Tottenham e la sua Nazionale a tornare a brillare", ha detto Lloris. In merito alla sfida di domani, in scena allo Stadio Al Bayt di Al Khor, sono previsti numerosi tifosi del Marocco. "Ci sarà un clima ostile. Dobbiamo avere rispetto per il loro cammino in questi Mondiali. Quando batti il Belgio, la Spagna e il Portogallo è perché hai tanta qualità, in termini di stato d'animo del gruppo e in campo. Ci stiamo preparando a tutto, in silenzio, serenamente. Dovremo essere pronti ad alzare il nostro livello e superare noi stessi. Il Marocco è temibile", ha detto il portiere della Francia. Sul suo rivale Bounou, infine, ha dichiarato: "Ha subito un solo gol finora qui in Qatar: merito suo ma anche della squadra. Lui è il simbolo della loro solidità. È uno dei migliori portieri di questa competizione e questo è un punto di forza del team marocchino. Per loro è un giocatore chiave". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Dic-22 13:59