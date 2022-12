Mondiali2022: Germania. Creato pool ex campioni a sostegno Nazionale

Rummenigge, Sammer, Voller e Kahn aiuteranno la squadra, Flick e lo staff. BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo aver confermato Hansi Flick come commissario tecnico tecnico, la DFB (Federazione calcistica della Germania) ha costituito un pool di ex campioni tedeschi che si occuperà della "ricostruzione" della Nazionale, eliminata per il secondo Mondiale di fila nel corso dei gironi. Di questo gruppo, come ha reso noto la stessa Federcalcio e il presidente Bernd Neuendorf, fanno parte gli ex calciatori Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Voller e Oliver Kahn e l'ex mezzofondista Oliver Mintzlaff. A loro è affidato il compito di aiutare la Nazionale, Flick e tutto lo staff a preparare al meglio i prossimi impegni in vista, soprattutto, del Campionato Europeo di calcio del 2024, che sarà ospitato proprio dalla Germania (dal 14 giugno al 14 luglio). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Dic-22 15:49