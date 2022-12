Mondiali2022: Messicano Ramos arbitrerà Francia-Marocco

La finale potrebbe dunque essere assegnata a Marciniak DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Sarà il messicano Cesar Ramos a dirigere domani la semifinale mondiale fra Francia e Messico. Per lui sarà la quarta gara diretta in questa edizione dopo Danimarca-Tunisia 0-0 e Belgio-Marocco 0-2 nella fase a gironi e Portogallo-Svizzera 6-1 negli ottavi. A questo punto, considerato che Orsato è stato designato per la semifinale di stasera fra Argentina e Croazia, il grande favorito per dirigere la finalissima è il polacco Szymon Marciniak. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-22 11:11