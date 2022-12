Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon precedono Australia e Usa MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Altro oro per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne: lo conquista la staffetta 4X100 stile libero formata da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon con tanto di nuovo record mondiale in 3'02"75. A completare il podio Australia (argento) e Stati Uniti (bronzo). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/glb/red 13-Dic-22 11:48