Tennis: Australia premia Barty, Kyrgios sbotta “Nessun rispetto per me”

Il tennista mette a confronto i suoi risultati del 2022 con quelli dell'ex numero uno MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nick Kyrgios torna a far parlare di sè per questioni extra-campo. Ashleigh Barty, ex numero uno del mondo che ha deciso di ritirarsi lo scorso marzo dopo aver vinto gli Australian Open, ha ricevuto ieri per la quinta volta la Newcombe Medal, riconoscimento che va al miglior tennista australiano dell'anno. Premio che però ha fatto infuriare Kyrgios, che su Instagram ha commentato: "Non mi si rispetta per niente e non me ne frega un c…". Il tennista ha messo a confronto i suoi risultati con quelli ottenuti dalla Barty in questo 2022 fra singolare e doppio: 4 titoli contro 3, 61 vittorie contro 14 e perfetta parità negli Slam, dove ha vinto in doppio a Melbourne con Kokkinakis oltre a raggiungere in singolare la finale di Wimbledon. 13-Dic-22