Mora, Martinenghi, Di Pietro e Cocconcelli firmano anche il nuovo record europeo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia subito sul podio nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. All'Acquatic Centre Albert Park, nella staffetta 4×50 mista mista, gli azzurri fanno il record europeo (1'36"01) e battono anche il precedente record del mondo (fatto registrare dall'Olanda a Kazan 2021) anche se questo non basta per superare gli Stati Uniti che abbassano ulteriormente il miglior crono all time (1'35"15) e conquistano l'oro. Resta grande la soddisfazione per Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli che precedono il Canada (1'36"93), promosso sul terzo gradino del podio dopo le squalifiche di Olanda e Germania. 14-Dic-22 10:00