Calcio: Anche Al Sadd in corsa per Cristiano Ronaldo

I campioni del Qatar pronti a sfidare i sauditi dell'Al Nassr MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Chiuso fra le lacrime il Mondiale in Qatar, Cristiano Ronaldo è chiamato a decidere sul suo futuro dopo la rottura col Manchester United. Il 37enne attaccante portoghese vorrebbe restare a giocare in Europa ad alti livelli ma finora non sono arrivate proposte in grado di soddisfare le sue richieste d'ingaggio. Ecco perchè è sempre più probabile un "esilio dorato" e, dopo l'offerta da 200 milioni di euro arrivata dall'Al Nassr in Arabia Saudita, per CR7 potrebbe entrare in corsa anche il Qatar. Stando ad "As", l'Al Sadd, attuale campione nazionale, vorrebbe provare a convincere l'ex attaccante di Real e Juve mettendo sul piatto, oltre a una ricca proposta economica, un progetto sportivo più allettante. All'Al Sadd Ronaldo potrebbe trovare Santi Cazorla e Andrè Ayew. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Dic-22 14:10