Calcio: Aritmia cardiaca, Gremio ferma ex Lazio Leiva

Il giocatore dovrà sottoporsi a esami più approfonditi PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) – Lucas Leiva, 35enne ex centrocampista di Liverpool e Lazio, deve per il momento sospendere l'attività agonistica. Il Gremio, il suo attuale club, ha comunicato in una nota che gli esami di routine a cui è stato sottoposto il giocatore – al rientro dalle vacanze e in vista della preparazione alla prossima stagione – hanno evidenziato un'aritmia cardiaca. Leiva, tornato al Gremio in estate, in tempo per aiutarlo a conquistare la promozione nel massimo campionato, dovrà dunque effettare dei controlli più approfonditi prima di poter sapere se potrà o meno tornare a giocare. Il Brasileirao ripartirà ad aprile. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Dic-22 12:40