Calcio: Dalla Spagna “Mondiale club ad Abu Dhabi a inizio febbraio”

La Fifa avrebbe già pre-allertato il Real Madrid, l'ufficialità nei prossimi giorni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Mondiale per Club si giocherà quasi certamente dall'1 all'11 febbraio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo rivela "As": stando al quotidiano spagnolo, la Fifa avrebbe già pre-allertato il Real Madrid, chiamato a rappresentare l'Europa in quanto vincitore dell'ultima Champions. Le date dovrebbero essere ufficializzate venerdì, dopo l'Esecutivo Fifa a Doha. I blancos, stando così le cose, avrebbero dunque il tempo sufficiente per preparare l'andata degli ottavi di Champions del 21 febbraio ad Anfield contro il Liverpool. Oltre alla squadra di Ancelotti prenderebbero parte al torneo il Flamengo, vincitore della Libertadores, e le altre squadre campioni nelle rispettive confederazioni (Seattle Sounders per la Concacaf, Wydad Casablanca per la Caf e l'Auckland City per la Ofc) in attesa dell'Asia (la finale si giocherà a gennaio) oltre a una rappresentante del Paese organizzatore, con molta probabilità l'Al Ain. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 14-Dic-22 12:16