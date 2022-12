Calcio: Juve. Per Bonucci infiammazione tendine dell’adduttore lungo

Il difensore bianconero salterà l'amichevole contro l'Arsenal. TORINO (ITALPRESS) – Tegola in casa Juventus. Si è fermato Leonardo Bonucci. "Gli accertamenti ai quali si è sottoposto il giocatore, in seguito a un problema riferito al termine dell'allenamento di ieri, hanno evidenziato un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni". Lo ha precisato il club bianconero oggi sui propri canali ufficiali. Di certo Bonucci non prenderà parte alla trasferta a Londra, dove sabato, alle 19 italiane, all'Emirates Stadium, la Juventus affronterà in amichevole l'Arsenal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Dic-22 13:59