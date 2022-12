Calcio: Ronaldo senza squadra, si allena in strutture del Real Madrid

Il portoghese ha chiesto e ottenuto ospitalità presso Valdebebas. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo, dopo il ko del "suo" Portogallo ai Mondiali, è tornato ad allenarsi. L'asso portoghese si prepara al rientro: per lui sessioni di lavoro individuale al Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. CR7, infatti, è senza squadra, dopo aver divorziato dal Manchester United. In attesa di trovare una nuova società, Ronaldo ha chiesto e ottenuto ospitalità dal club spagnolo. Il presidente Florentino Perez ha aperto con piacere le porte di Valdebebas a CR7, che con la maglia delle merengues ha vissuto nove stagioni, fra il 2009 e il 2018, realizzando 450 gol in 438 presenze fra il campionato spagnolo e le varie Coppe. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 14-Dic-22 17:48