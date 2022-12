Calcio: Samp. Per Quagliarella lesione legamentosa ginocchio sinistro

Il capitano dei blucerchiati lascia il ritiro nella provincia di Antalya. GENOVA (ITALPRESS) – Prosegue nella provincia di Antalya la preparazione invernale della Sampdoria di Dejan Stankovic. Attivazione, esercitazione tattica e schemi per le palle inattive. Questo il programma mattutino dei blucerchiati nel settimo giorno in Turchia. In serata i giocatori del team ligure partiranno in volo charter per Adana, teatro domani pomeriggio della seconda amichevole in calendario (alle 17.30 locali, le 15.30 italiane, con diretta DAZN) contro i padroni di casa dell'Adana Demirspor. Lavoro differenziato per Andrea Conti e Harry Winks, che resteranno al Calista Sports Center di Kadriye per proseguire i rispettivi percorsi di lavoro, al pari di Nikita Contini, rimasto a riposo per un affaticamento. Brutte notizie per Fabio Quagliarella. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro, che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club. L'attaccante lascerà il ritiro per rientrare in Italia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Dic-22 13:42