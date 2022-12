Calcio: Spezia. Battuto 3-0 in amichevole il Servette

In Spagna le Aquile vincono sugli svizzeri con gol di Strelec, Bastoni e Maldini. LA SPEZIA (ITALPRESS) – Nella prima amichevole del ritiro invernale in Spagna, lo Spezia ha battuto per 3-0 gli del Servette. All'Oliva Nova Sports Center, nella Comunità autonoma Valenciana, gli uomini di Luca Gotti si sono imposti grazie alle reti siglate da Strelec nel primo tempo e da Bastoni e Maldini nella ripresa. Buon test per la squadra ligure che, dopo la vittoria nel primo impegno amichevole contro la Sampdoria Primavera, di sabato scorso, si sono aggiudicati anche la prima sfida in terra spagnola. Da domani, all'Oliva Nova Beach & Golf Hotel, ripartono gli allenamenti e il ritiro delle Aquile nella Comunità Valenciana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 14-Dic-22 17:25