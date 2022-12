Nuoto: Mondiali vasca corta, argento per Mora nei 100 dorso

L'azzurro si arrende solo a Ryan Murphy MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Neanche il tempo di mettere al collo l'argento vinto con la staffetta 4×50 mista mista che Lorenzo Mora fa il bis centrando il secondo posto nella finale dei 100 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il carpigiano nuota in 49"04, polverizza il suo precedente primato italiano e si arrende solo allo statunitense Ryan Murphy, medaglia d'oro con nuovo record dei campionati (48"50). Bronzo per l'australiano Isaac Aian Cooper (49"52). "Volevo mettere la mano davanti a Murphy, sapevo che sarebbe stato difficile ma volevo provare a nuotare a 48" – le parole dell'azzurro ai microfoni della Rai – Ho fatto 49"04 con un arrivo terribile, non ne avevo più: ci riproviamo con la staffetta. L'argento mondiale mi gasa, è un bell'inizio di campionato. Mancano ancora tante gare, il lavoro non è finito". Il carpigiano ammette che "è cambiato tanto dal Mondiale dell'anno scorso. Adesso è consapevolezza, che però non deve sfociare in pienezza di sé, presunzione e spavalderia. E' la consapevolezza del fatto che mi faccio il mazzo da 20 anni e vado in acqua pensando che non voglio sprecare il mio tempo. Nonostante questo non sono pienamente soddisfatto, magari poi me la prenderò con me stesso che non mi sto godendo un argento mondiale. Ma ci penserò quando sono in vacanza" chiosa Mora. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/glb/red 14-Dic-22 10:56