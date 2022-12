Serie B: Sozza arbitra Genoa-Frosinone, Reggina-Bari a Fabbri

Per l'altro anticipo Pisa-Brescia designato Marchetti PALERMO (ITALPRESS) – Designati gli arbitri della 18esima giornata di serie B, in programma nel weekend. La capolista Frosinone sarà di scena domenica al Ferraris contro il Genoa alle 20.30: dirigerà la gara Simone Sozza della sezione di Seregno. Il big match fra Reggina e Bari, in programma invece sabato sera, è stato affidato a Michael Fabbri di Ravenna. Massimi di Termoli è stato selezionato per Parma-Spal, a Rutella della sezione di Enna la sfida fra Ternana e Como. Il posticipo del lunedì fra Perugia e Venezia, infine, sarà arbitrato da Rapuano. SERIE B – 18^ GIORNATA – 18/12 – ORE 14 Pisa – Brescia (17/12, ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Reggina – Bari (17/12, ore 20.30) arbitro: Fabbri di Ravenna Cittadella – Südtirol arbitro: La Penna di Roma Cosenza – Ascoli arbitro: Sacchi di Macerata Modena – Benevento arbitro: Colombo di Como Parma – Spal arbitro: Massimi di Termoli Ternana – Como arbitro: Rutella di Enna Palermo – Cagliari (ore 18) arbitro: Maresca di Napoli Genoa – Frosinone (ore 20.30) arbitro: Sozza di Seregno Perugia – Venezia (19/12, ore 20.30) arbitro: Rapuano di Rimini – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Dic-22 12:28