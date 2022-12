Ai Mondiali in vasca corta Miressi di bronzo nei 100 sl

Il piemontese alle spalle di Chalmers e Grousset, quinto posto per Ceccon. MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alessandro Miressi è medaglia di bronzo nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. L'azzurro, con una notevole seconda metà di gara, chiude in 45"57, alle spalle dell'australiano Kyle Chalmers che tocca in 45"16 e conquista la medaglia d'oro, precedendo il francese Maxime Grousset (45"41), che si aggiudica l'argento. Quinto posto per l'altro azzurro in gara in finale, il veneto Thomas Ceccon, con il crono di 45"72. "E' stata una gara molto difficile, con un terzo posto che ci sta. Ho fatto il mio tempo al centesimo, va bene così, sono contento". Ha detto il piemontese Miressi al termine della finale odierna. "Chalmers aveva dichiarato che voleva vincere in casa, lo ha fatto ed è giusto così. Si punta sempre al primo posto ma mi accontento di questo terzo posto, non c'è nessun rammarico", ha spiegato ancora l'azzurro ai microfoni di Rai Sport. Sulla stessa lunghezza d'onda Thomas Ceccon: "Mi diverto un po' di più con lo stile libero che con il dorso, è venuta una bella gara, difficile, con un livello alto. Sono venuto qui per divertirmi, non ho niente da perdere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 15-Dic-22 10:24