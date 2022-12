Atletica: Crippa farà debutto nella maratona a Milano

Il campione d'Europa dei 10.000 metri sarà al via nel capoluogo lombardo. MILANO (ITALPRESS) – L'annuncio, molto atteso, è arrivato: la sede del debutto di Yeman Crippa in maratona è Milano. Domenica 2 aprile l'azzurro, campione d'Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano della mezza maratona, esordirà nell'edizione 2023 della Milano Marathon. A ufficializzarlo, stamattina a Palazzo Reale, sono stati gli organizzatori della maratona più veloce d'Italia (2h02:57 Titus Ekiru, 2h19:35 Hiwot Gebrekidan, entrambi i tempi nel 2021). "Esordire nella maratona in Italia, e soprattutto a Milano, è una cosa molto bella e importante – le parole di Crippa in collegamento video -. Non esiste un luogo migliore per me per debuttare, perché Milano è una maratona molto veloce e qui avrò molto tifo: i miei genitori hanno infatti vissuto metà della loro vita in questa città". "A quale tempo punto? Ancora non lo so. Nella maratona non puoi fare tanti calcoli. Io farò del mio meglio, mi allenerò molto in altura con l'obiettivo di fare un 'garone', come nella mezza maratona, e sono sicuro che facendo le cose per bene il tempo arriverà", ha aggiunto l'azzurro. Crippa, dopo l'eccezionale stagione su pista e dopo il record italiano nella mezza (59:26 a Napoli, primo e unico italiano sotto l'ora) sarà l'azzurro più atteso della 21esima edizione, una grandissima giornata di sport per tutti: atleti professionisti, runner, famiglie e anche per la stessa città. Confermato il tracciato ad anello, con partenza e arrivo nel cuore della città, in Corso Venezia, per la manifestazione organizzata da RCS Sports & Events – RCS Active Team che nel 2022 ha saputo coinvolgere, tra maratona e staffetta, oltre 13 mila partecipanti. Iscrizioni aperte su www.milanomarathon.it. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 15-Dic-22 15:15