Atletica: I big azzurri in scena al Cross Campaccio il 6 gennaio

Al via Yeman Crippa, Aouani, Chiappinelli e la Battocletti. ROMA (ITALPRESS) – I migliori interpreti azzurri saranno al via dell'edizione 2023 del Campaccio Cross Country. Il 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) saranno al via Yeman Crippa (Fiamme Oro), quarto agli Europei di cross al Parco La Mandria di Venaria Reale e campione europeo dei 10.000 metri (due volte quarto al Campaccio, nel 2019 e 2020), Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), che non ha potuto partecipare all'EuroCross per positività al Covid, e Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), che con Crippa ha conquistato l'argento a squadre a Torino. Tra le donne attese Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che sempre domenica ha fatto poker vincendo la quarta medaglia d'oro individuale consecutiva agli Europei di cross, e Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), decisa a riscattare la prova del Parco La Mandria. Annunciati anche Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), argento a squadre a Piemonte 2022, e Ludovica Cavalli (Aeronautica), argento con il team Under 23. Tra i protagonisti internazionali, gli organizzatori hanno comunicato la presenza del burundese Rodrigue Kwizera, recente vincitore delle tappe Gold di Amorebieta e Alcobendas, e del connazionale Egide Ntakarutimana (Quercia Trentingrana). Al femminile, la stella assoluta sarà la keniana Beatrice Chebet, argento mondiale nei 5000 metri a Eugene, accreditata di 14:34.55 su questa distanza. L'Eritrea, infine, sarà rappresentata da Rahel Daniel, seconda al Campaccio 2022 e quinta ai Mondiali in Oregon nei 10.000. 15-Dic-22